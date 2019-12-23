В Казани увековечили память Владислава Голикова

Сегодня в Казани состоялось открытие мемориальной доски солисту академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Владиславу Голикову. Памятная доска установлена на фасаде здания Казанской государственной консерватории им. Жиганова на ул. Пушкина, 31.

Уроженец Казани Владислав Голиков трагически погиб вместе с группой артистов ансамбля им. Александрова 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе ТУ-154 в акватории Черного моря.

