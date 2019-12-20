Вася Ложкин в Казани: «Дама в вечернем туалете», «Кто котеночка обидел?» и «Так вот ты какой интырнет!»

21:00, 20.12.2019 33
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в казанской Галерее современного искусства открылась выставка Васи Ложкина «Восход нового солнца!». Настоящее имя российского художника и блогера - Алексей Куделин. Темами его картин часто являются алкоголики, пенсионеры, зайцы и коты. На казанской выставке зрители могут увидеть 100 живописных работ и пять инсталляций автора.

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