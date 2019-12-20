В Казани прошел Конгресс работающей молодежи Татарстана

16:39, 20.12.2019 17
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Деревня Универсиады на три дня стала местом встречи работающей молодежи Татарстана. На конгресс из разных уголков республики прибыло около 250 работников промышленных предприятий. В день открытия мероприятия денежными призами и благодарственными письмами Министерства промышленности и торговли РТ отметили победителей конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан». Награду вручили 54 работникам промышленного сектора, среди них две сотрудницы Казанской ТЭЦ-3, филиала АО «ТГК-16», — Ляйсан Гаффарова и Юлия Гришина.

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