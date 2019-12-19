За кулисами CRYSTALного шоу: в Казани начинаются очередные гастроли Цирка Дю Солей

Сегодня в Казани начинаются очередные гастроли Cirque du Soleil. Цирк впервые в своей истории показывает представление на льду. В шоу CRYSTAL работает международная труппа фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из 11 стран. За несколько часов до первого представления за кулисами шоу побывали корреспонденты «Реального времени».