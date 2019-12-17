Казаньоргсинтез создал инфраструктуру для отгрузки продукции в 40-футовых контейнерах

В рамках логистического хозяйства предприятия была построена отдельная площадка для хранения 40-футовых контейнеров и их погрузки. Погрузочно-разгрузочные работы будут осуществляться с помощью нового ричстакера Kalmar. В основном 40-футовые контейнеры будут использовать при мультимодальных перевозках.
Партнерский материал
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым