Казаньоргсинтез создал инфраструктуру для отгрузки продукции в 40-футовых контейнерах

14:12, 17.12.2019 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 12
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В рамках логистического хозяйства предприятия была построена отдельная площадка для хранения 40-футовых контейнеров и их погрузки. Погрузочно-разгрузочные работы будут осуществляться с помощью нового ричстакера Kalmar. В основном 40-футовые контейнеры будут использовать при мультимодальных перевозках.

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