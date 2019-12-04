Реновация станков и бережливое производство: как Минниханов и Овсянников татарстанское машиностроение оценивали

15:10, 04.12.2019 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников оценивали сегодня технологический уровень татарстанского машиностроения. Утром они осмотрели экспозицию международной выставки машиностроения, металлообработки и сварки, а через пару часов приняли участие в 9-м заседании Координационного совета предприятий машиностроения Татарстана.

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