Ak Bars Business Drive 2019: выездная редакция «Реального времени» в лицах

20:48, 28.11.2019 27
Виталий Кольгин, генеральный директор компании SkylandВиталий Кольгин, генеральный директор компании SkylandЮрий Белонощенко, основатель сети «Бэби-клуб»Юрий Белонощенко, основатель сети «Бэби-клуб»Дмитрий Гриц, управляющий партнер юридической компании «Гриц и партнеры»Дмитрий Гриц, управляющий партнер юридической компании «Гриц и партнеры»Дмитрий Гриц, управляющий партнер юридической компании «Гриц и партнеры»Евгений Щепин, управляющий по внешним коммуникациям сети «ВкусВилл»Евгений Щепин, управляющий по внешним коммуникациям сети «ВкусВилл»Айдар Булатов, председатель совета директоров управляющей компании Bulatov groupАйдар Булатов, председатель совета директоров управляющей компании Bulatov groupАйдар Булатов, председатель совета директоров управляющей компании Bulatov groupДонат Мухаметшин, основатель Chalbar, Bazzar, Fantasy TechnologyДонат Мухаметшин, основатель Chalbar, Bazzar, Fantasy TechnologyДонат Мухаметшин, основатель Chalbar, Bazzar, Fantasy TechnologyДмитрий Левицкий, ресторатор, основатель HURMA Group of CompaniesДмитрий Левицкий, ресторатор, основатель HURMA Group of CompaniesДмитрий Левицкий, ресторатор, основатель HURMA Group of CompaniesЮлия Рывкина, кофейня «Пески»Юлия Рывкина, кофейня «Пески»Юлия Рывкина, кофейня «Пески»Ильназ Ситдиков, руководитель направления эквайринга «Ак Барс Банка»Ильназ Ситдиков, руководитель направления эквайринга «Ак Барс Банка»Ильназ Ситдиков, руководитель направления эквайринга «Ак Барс Банка»Дмитрий Кибкало, сооснователь сети футбольных школ «Метеор»Дмитрий Кибкало, сооснователь сети футбольных школ «Метеор»Дмитрий Кибкало, сооснователь сети футбольных школ «Метеор»
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  • Виталий Кольгин, генеральный директор компании Skyland
  • Виталий Кольгин, генеральный директор компании Skyland
  • Юрий Белонощенко, основатель сети «Бэби-клуб»
  • Юрий Белонощенко, основатель сети «Бэби-клуб»
  • Дмитрий Гриц, управляющий партнер юридической компании «Гриц и партнеры»
  • Дмитрий Гриц, управляющий партнер юридической компании «Гриц и партнеры»
  • Дмитрий Гриц, управляющий партнер юридической компании «Гриц и партнеры»
  • Евгений Щепин, управляющий по внешним коммуникациям сети «ВкусВилл»
  • Евгений Щепин, управляющий по внешним коммуникациям сети «ВкусВилл»
  • Айдар Булатов, председатель совета директоров управляющей компании Bulatov group
  • Айдар Булатов, председатель совета директоров управляющей компании Bulatov group
  • Айдар Булатов, председатель совета директоров управляющей компании Bulatov group
  • Донат Мухаметшин, основатель Chalbar, Bazzar, Fantasy Technology
  • Донат Мухаметшин, основатель Chalbar, Bazzar, Fantasy Technology
  • Донат Мухаметшин, основатель Chalbar, Bazzar, Fantasy Technology
  • Дмитрий Левицкий, ресторатор, основатель HURMA Group of Companies
  • Дмитрий Левицкий, ресторатор, основатель HURMA Group of Companies
  • Дмитрий Левицкий, ресторатор, основатель HURMA Group of Companies
  • Юлия Рывкина, кофейня «Пески»
  • Юлия Рывкина, кофейня «Пески»
  • Юлия Рывкина, кофейня «Пески»
  • Ильназ Ситдиков, руководитель направления эквайринга «Ак Барс Банка»
  • Ильназ Ситдиков, руководитель направления эквайринга «Ак Барс Банка»
  • Ильназ Ситдиков, руководитель направления эквайринга «Ак Барс Банка»
  • Дмитрий Кибкало, сооснователь сети футбольных школ «Метеор»
  • Дмитрий Кибкало, сооснователь сети футбольных школ «Метеор»
  • Дмитрий Кибкало, сооснователь сети футбольных школ «Метеор»

Сегодня «Ак Барс Банк» провел в «Корстоне» второй деловой форум Ak Bars Business Drive. Все площадки были объединены темой «Неочевидные точки роста». Перед участниками выступали 9 спикеров федерального масштаба. На форуме работала выездная редакция «Реального времени».

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