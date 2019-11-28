«Россия — исламский мир», день первый. памятная доска дипломату Кариму Хакимову и «Калям Шариф» от Камиля Самигуллина

Сегодня в Уфе завершился первый день работы V ежегодного заседания группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Главной темой заседания группы в этом году станет «Межконфессиональное согласие: опыт России и стран-участниц Организации Исламского сотрудничества (ОИС)». В рамках форума планируется провести пленарное и три рабочих заседания, выставки по инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, состоится торжественное вручение международной премии имени Евгения Примакова.

На заседании работает корреспондент «Реального времени». События первого дня форума – в его фоторепортаже.