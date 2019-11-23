За кулисами «Шоу, которое пошло не так». Театральный хит сезона в Казани

Сегодня жителям Казани представили оригинальную бродвейскую постановку в исполнении звездного состава московских артистов. «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» - театральный хит сезона, спектакль-катастрофа в исполнении актеров ведущих драматических театров Москвы, среди которых МХТ им. Чехова, Театр им. Вахтангова, «Ленком», «Сатирикон», Театр им. Пушкина, Театр Наций и другие. Спектакль был поставлен более, чем в 20 странах 5 континентов и получил самые престижные театральные награды – Премию Лоуренса Оливье в Великобритании, Премию «Мольер» во Франции и «Тони» в США. Премьера российской постановки состоялась в октябре 2018 года в московском Театре МДМ.



Перед показом в Казани фотокорреспондент «Реального времени» побывал за кулисами.