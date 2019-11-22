Выездная редакция «Реального времени» на конгрессе по кардиологии

23:00, 22.11.2019 33
Альмир Абашев, первый заместитель министра здравоохранения Республики ТатарстанАльмир Абашев, первый заместитель министра здравоохранения Республики ТатарстанФаусто Пинто, президент Мировой федерации сердцаФаусто Пинто, президент Мировой федерации сердцаАлексей Алехин, директор департамента развития фарм и медицинской промышленности Минпромторга РФАлексей Алехин, директор департамента развития фарм и медицинской промышленности Минпромторга РФЕлена Дмитриевна Юрасова, координатор направления «Неинфекционные заболевания». Представительство ВОЗ в РФЕлена Дмитриевна Юрасова, координатор направления «Неинфекционные заболевания». Представительство ВОЗ в РФАлексей Данилов, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медициныАлексей Данилов, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медициныОльга Ткачева, директор Российского геронтологического научно-клинического центраОльга Ткачева, директор Российского геронтологического научно-клинического центраЛюбовь Дроздова, руководитель лаборатории поликлинической терапии Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РоссииЛюбовь Дроздова, руководитель лаборатории поликлинической терапии Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РоссииАйрат Фаррахов, депутат Госдумы РФАйрат Фаррахов, депутат Госдумы РФРамиль Ахметов, генеральный директор ОАО «Городская клиническая больница №12Рамиль Ахметов, генеральный директор ОАО «Городская клиническая больница №12
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Альмир Абашев, первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан
    Ринат Назметдинов
  • Альмир Абашев, первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан
    Ринат Назметдинов
  • Фаусто Пинто, президент Мировой федерации сердца
    Ринат Назметдинов
  • Фаусто Пинто, президент Мировой федерации сердца
    Ринат Назметдинов
  • Алексей Алехин, директор департамента развития фарм и медицинской промышленности Минпромторга РФ
    Ринат Назметдинов
  • Алексей Алехин, директор департамента развития фарм и медицинской промышленности Минпромторга РФ
    Ринат Назметдинов
  • Елена Дмитриевна Юрасова, координатор направления «Неинфекционные заболевания». Представительство ВОЗ в РФ
    Ринат Назметдинов
  • Елена Дмитриевна Юрасова, координатор направления «Неинфекционные заболевания». Представительство ВОЗ в РФ
    Ринат Назметдинов
  • Алексей Данилов, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины
    Ринат Назметдинов
  • Алексей Данилов, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины
    Ринат Назметдинов
  • Ольга Ткачева, директор Российского геронтологического научно-клинического центра
    Ринат Назметдинов
  • Ольга Ткачева, директор Российского геронтологического научно-клинического центра
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Любовь Дроздова, руководитель лаборатории поликлинической терапии Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России
    Ринат Назметдинов
  • Любовь Дроздова, руководитель лаборатории поликлинической терапии Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России
    Ринат Назметдинов
  • Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ
    Ринат Назметдинов
  • Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ
    Ринат Назметдинов
  • Рамиль Ахметов, генеральный директор ОАО «Городская клиническая больница №12"
    Ринат Назметдинов
  • Рамиль Ахметов, генеральный директор ОАО «Городская клиническая больница №12"
    Ринат Назметдинов

22 ноября в выставочном центре KAZAN Expo прошел Всероссийский конгресс «Актуальные вопросы амбулаторного ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — уникальное для Российской Федерации мероприятие, направленное на обсуждение вопросов развития амбулаторной медицинской помощи и первичного здравоохранения в части профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. На конгрессе работала выездная редакция «Реального времени». Ее гости - в нашем фоторепортаже.

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