Выездная редакция «Реального времени» на конгрессе по кардиологии

22 ноября в выставочном центре KAZAN Expo прошел Всероссийский конгресс «Актуальные вопросы амбулаторного ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — уникальное для Российской Федерации мероприятие, направленное на обсуждение вопросов развития амбулаторной медицинской помощи и первичного здравоохранения в части профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. На конгрессе работала выездная редакция «Реального времени». Ее гости - в нашем фоторепортаже.
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