Как стать судьей? Мастер-класс от Ильгиза Гилазова

Сегодня в Казанском университете прошел мастер-класс председателя Верховного суда Республики Татарстан, заслуженного юриста России и Татарстана Ильгиза Гилазова «Настоящее и будущее судебной системы. Правосудие в информационно-цифровом пространстве». Встреча была организована в преддверии Дня юриста, который отмечается 3 декабря.
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