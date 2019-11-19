Как стать судьей? Мастер-класс от Ильгиза Гилазова

16:30, 19.11.2019 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанском университете прошел мастер-класс председателя Верховного суда Республики Татарстан, заслуженного юриста России и Татарстана Ильгиза Гилазова «Настоящее и будущее судебной системы. Правосудие в информационно-цифровом пространстве». Встреча была организована в преддверии Дня юриста, который отмечается 3 декабря.

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