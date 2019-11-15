Как повысить качество городской среды? Нужна государственная архитектурная политика

12:00, 15.11.2019 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на базе КГАСУ прошла сессия «Архитектура и власть. Государственная архитектурная политика Татарстана», организованная Общероссийским народным фронтом. В рамках встречи были озвучены показатели республики, касающиеся качества городской среды, а также основные проблемы при реализации проектов в историческом городе. На сессии побывали корреспонденты «Реального времени».

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