К 100-летию оружейника: в Казанском танковом училище появился памятник Калашникову

10:59, 11.11.2019 36 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанском высшем танковом училище открыли памятник советскому и российскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня рождения легендарного конструктора. Бюст Калашникова с автоматом в руках высотой более 3 метров сделан из литьевого гранита и окрашен под бронзу. Автором памятника является российский скульптор Салават Щербаков.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 ноя
    А где шомпол у автомата?
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