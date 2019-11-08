От Голубых озер до Волги: что не нравится экоактивистам в концепции развития Казанки

21:00, 08.11.2019 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в ЦСК «Смена» прошло первое обсуждение концепции развития Казанки. Помимо горожан в ней приняли участие эксперты: член регионального отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер, историк Айрат Файзрахманов, краевед Алексей Клочков и другие. Мнения о том, какой быть реке, выслушали корреспонденты «Реального времени».

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