«Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье» и «Великий Волжский путь»: как продвигают музеи на брендовых маршрутах

20:49, 07.11.2019 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани прошла пленарная сессия «Музеи на брендовых маршрутах России». Ведущие эксперты страны, представители музеев, министерства культуры России, Федерального агентства по туризму, турфирм обсудили перспективы сотрудничества музеев и туроператоров на маршрутах «Золотое кольцо России», «Серебряное ожерелье России», «Императорский маршрут», «Россия — Родина космонавтики», «Великий Волжский путь».

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