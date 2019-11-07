«Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье» и «Великий Волжский путь»: как продвигают музеи на брендовых маршрутах

Сегодня в Казани прошла пленарная сессия «Музеи на брендовых маршрутах России». Ведущие эксперты страны, представители музеев, министерства культуры России, Федерального агентства по туризму, турфирм обсудили перспективы сотрудничества музеев и туроператоров на маршрутах «Золотое кольцо России», «Серебряное ожерелье России», «Императорский маршрут», «Россия — Родина космонавтики», «Великий Волжский путь».
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