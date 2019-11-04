«Ночь искусств-2019»: Рустем Абязов, Владимир Ульянов и «Сказание о Казанской иконе»

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября в Национальном музее РТ выступил Казанский камерный оркестр La Primavera, прошли мастер-классы по театральному, музыкальному, художественному искусству и кино, лекции о правилах этикета, моде и стиле. Музыкальный антракт в галерее «Хазинэ» открыли инструментальные и вокальные произведения русских, татарских и зарубежных композиторов. Музей истории Благовещенского собора представил театрализованное представление «Сказание о Казанской иконе». «Ночь искусств» в музеях Казани — в фоторепортаже «Реального времени».
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