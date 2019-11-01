В Казани скоро станет вкусно? Владельцы «Корстона» хотят превратить фуд-корт в фуд-молл

Владелец группы «Корстон» Анатолий Кузнецов прибыл сегодня в Казань для того, чтобы обсудить с местными рестораторами и инвесторами запуск масштабного гастропространства на первом этаже ГРК «Корстон». Сейчас там работают магазины одежды, аксессуаров и сувенирные лавки, однако после Нового года им придется покинуть занимаемые ранее площади, чтобы освободить их для кафе и ресторанов. Фуд-молл займет 2 тыс. квадратных метров и будет включать в себя 55 корнеров.