50 метров с чемпионом: Антон Чупков провел в Казани мастер-класс для юных пловцов из «Акватики»

17:30, 31.10.2019 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня, накануне старта этапа Кубка мира FINA, который пройдет в Казани 1–3 ноября, заслуженный мастер спорта, действующий рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом Антон Чупков провел мастер-класс для учащихся ДЮСШ «Акватика». Секреты обучения мастерству пловца – в фоторепортаже «Реального времени».

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