Дети энергетиков приняли участие в конкурсе художественного творчества

Завершен детский корпоративный конкурс художественного творчества среди детей сотрудников компаний Группы ТАИФ. Тема конкурса — «По следам истории Татарстана», приуроченная к 100-летию ТАССР. Всего в конкурсе приняли участие более 700 детей, из них 99 ребят от АО «ТГК-16. Все дети были отмечены грамотами и подарками.

Ребята старательно выполнили задание на тему «По следам истории Татарстана».Творчески подошли к реализации — рисовали картины акварелью, гуашью и маслом, лепили поделки из пластилина и глины, вышивали крестиком и бисером.

- Моя дочка очень любит рисовать. Чтобы решить, что будет изображено на рисунке, мы специально проехали с ней по городу. Мы рассказали ей о значимых местах Казани и исторических событиях. После этого она сама выбрала Казанский кремль. Мне кажется,что такие конкурсы не только развивают талант у ребенка, но и вовлекают его в участие в общественной деятельности, - поделилась Ольга Никишкова, начальник отдела управления персоналом АО «ТГК-16».

Приз зрительских симпатий получили: Альмира Сагунова (ТГК-16), Амира Шигабиева (Казанская ТЭЦ-3), Лилиана Гарипова (Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1).

- Отрадно понимать, что на наших предприятиях растут такие талантливые дети! Желаю каждому ребенку дальнейшего развития и раскрытия творческих талантов! — отметил председатель Совета директоров АО "ТГК-16" Руслан Гиззатуллин на торжественном награждении детей в Нижнекамске.

Партнерский материал