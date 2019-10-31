По дороге в Будапешт: Wizz Air связал Казань со столицей Венгрии

В аэропорту Казани сегодня встретили первый прямой регулярный рейс из Будапешта. Тем же авиалайнером пассажиры из Татарстана вылетели в столицу Венгрии. В церемонии открытия нового авиарейса приняли участие Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер, замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.
Выполнять регулярный рейс будет новый зарубежный партнер международного аэропорта Казани авиакомпания Wizz Air. Полеты по маршруту Будапешт — Казань — Будапешт будут выполняться по средам и воскресеньям на воздушных судах Airbus A320. Из столицы Татарстана самолет вылетает в 23.15 с прибытием в Будапешт в 00.40 следующего дня. Вылет из столицы Венгрии — в 17.15 с посадкой в Казани в 22.40. Открытие нового рейса - в фоторепортаже "Реального времени".
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