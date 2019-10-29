«Тюрки Сибири» в Казанском кремле: чаепитие в юрте, «Преданiя тобольскихъ татаръ» и загадочные телеуты

Сегодня в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казанском Кремле открылась выставка «Тюрки Сибири». Посетители могут ознакомиться с историей этнографического изучения, материальной и духовной культурой сибирских татар, якутов, тувинцев и хакасов. Более сотни предметов интереснейшего этнографического материала, представленного национальной одеждой, украшениями, церемониальными предметами, музыкальными инструментами и фотографиями, раскрывают быт и верования тюркских народов.
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