«Тюрки Сибири» в Казанском кремле: чаепитие в юрте, «Преданiя тобольскихъ татаръ» и загадочные телеуты

18:30, 29.10.2019 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казанском Кремле открылась выставка «Тюрки Сибири». Посетители могут ознакомиться с историей этнографического изучения, материальной и духовной культурой сибирских татар, якутов, тувинцев и хакасов. Более сотни предметов интереснейшего этнографического материала, представленного национальной одеждой, украшениями, церемониальными предметами, музыкальными инструментами и фотографиями, раскрывают быт и верования тюркских народов.

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