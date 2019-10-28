INVEST IN HEALTH: в Казани обсуждают привлечение денег в медицину

Сегодня в Казани проходит III Отраслевой форум по государственно-частному партнерству INVEST IN HEALTH. Среди ключевых вопросов мероприятия этого года - опыт регионов России по реализации проектов ГЧП в сфере здравоохранения, причины расторжения концессионных соглашений, привлечение частных инвестиций в отрасль, а также нормативно-правовая база проектов ГЧП. Работа форума - в фоторепортаже "Реального времени".