INVEST IN HEALTH: в Казани обсуждают привлечение денег в медицину

11:55, 28.10.2019 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани проходит III Отраслевой форум по государственно-частному партнерству INVEST IN HEALTH. Среди ключевых вопросов мероприятия этого года - опыт регионов России по реализации проектов ГЧП в сфере здравоохранения, причины расторжения концессионных соглашений, привлечение частных инвестиций в отрасль, а также нормативно-правовая база проектов ГЧП. Работа форума - в фоторепортаже "Реального времени". 

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