«Искусный глагол»: в казанском «Эрмитаже» наградили «Лучшее СМИ в сфере культуры»

Сегодня в Казани объявили итоги конкурса "Искусный глагол", учрежденного по инициативе Государственного Эрмитажа, Благотворительного фонда Владимира Потанина и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Конкурс носит имя Владимира Юрьевича Матвеева, долгое время работавшего заместителем директора Государственного Эрмитажа по выставкам и развитию. Эксперты определили победителей регионального и федерального уровней конкурса для СМИ и журналистов, освещающих вопросы культуры и искусства.