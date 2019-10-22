Ценителям казанской старины: Алексей Клочков представил свою новую книгу

22:00, 22.10.2019 41 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани, в Музее казанской иконы Божией Матери, состоялась презентация книги «Казань: логовища мокрых улиц». Автор издания — краевед Алексей Клочков. На сегодняшней встрече он рассказал, как писалась его вторая книга и собирались иллюстрации. В рамках встречи прошла экскурсия по музею.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 окт
    спасибо вам за фото и видео, друзья!
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  • Анонимно 23 окт
    Спасибо за фото!
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