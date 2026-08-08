Volga Fashion Show в обновленном ЦУМе собрало дизайнеров со всей России

22:05, 08.08.2026 47
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Казани прошло ежегодное Volga Fashion Show. Мероприятие состоялось в обновленном Центре уникального мастерства (ЦУМ) на улице Московской. Событие объединило дизайнеров, ремесленников и представителей креативных индустрий из разных регионов страны. В программе были дизайнерский маркет, детский показ и основной взрослый показ. На подиум вышли бренды из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Йошкар-Олы и других городов. Гости поддержали дресс-код total white, а музыкальным сопровождением вечера стали сеты Shura Lee. Подробности — в репортаже «Реального времени».

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