Volga Fashion Show в обновленном ЦУМе собрало дизайнеров со всей России

В Казани прошло ежегодное Volga Fashion Show. Мероприятие состоялось в обновленном Центре уникального мастерства (ЦУМ) на улице Московской. Событие объединило дизайнеров, ремесленников и представителей креативных индустрий из разных регионов страны. В программе были дизайнерский маркет, детский показ и основной взрослый показ. На подиум вышли бренды из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Йошкар-Олы и других городов. Гости поддержали дресс-код total white, а музыкальным сопровождением вечера стали сеты Shura Lee. Подробности — в репортаже «Реального времени».
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