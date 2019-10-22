Баварский десант: визит в Казань немецких бизнесменов

Сегодня в Татарстан прибыла большая делегация Федеральной земли Бавария. Более 40 человек, представляющих свыше 25 ведущих немецких компаний: производителей и экспортеров в сфере информационных технологий, промышленности и сельского хозяйства, во главе с министром экономики, регионального развития и энергетики — заместителем премьер-министра Баварии Хубертом Айвангером. После личной встречи немецкой стороны с премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным открылся двусторонний экономический форум. На нем побывали корреспонденты «Реального времени».