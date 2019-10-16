Казанская ТЭЦ-3 приняла участие в акции «Неделя без турникета»

19:19, 16.10.2019 Сюжет:  АО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 11
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» первокурсники Казанского государственного энергетического университета сегодня посетили Казанскую ТЭЦ-3 – филиал АО «ТГК-16». Будущим энергетикам рассказали на станции о ключевых событиях в истории, принципах работы станции и продемонстрировали уникальную газотурбинную установку (ГТУ) – первую в России и самую эффективную в своем классе турбину GE 9HA.01, которая сосредоточила в себе последние передовые технологии и достижения.

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