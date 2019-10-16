Казанская ТЭЦ-3 приняла участие в акции «Неделя без турникета»

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» первокурсники Казанского государственного энергетического университета сегодня посетили Казанскую ТЭЦ-3 – филиал АО «ТГК-16». Будущим энергетикам рассказали на станции о ключевых событиях в истории, принципах работы станции и продемонстрировали уникальную газотурбинную установку (ГТУ) – первую в России и самую эффективную в своем классе турбину GE 9HA.01, которая сосредоточила в себе последние передовые технологии и достижения.

Партнерский материал