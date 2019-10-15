«Газпром» в Иннополисе: «университетские» проекты, суда на СПГ и охрана газопроводов с воздуха

Сегодня в Иннополисе на совещании «О перспективных направлениях развития сотрудничества ПАО «Газпром» и предприятий Республики Татарстан» говорили о совместных цифровых проектах Университета «Иннополис» и «Газпрома», импортозамещении, развитии инфраструктуры для более широкого перехода на газомоторное топливо и реализации пилотного проекта по созданию речных пассажирских судов, работающих на сжиженном газе. На совещании, прошедшем под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова, побывали корреспонденты «Реального времени».