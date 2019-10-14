На «цифре»: как в Казани отключали аналоговое телевидение

12:38, 14.10.2019 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня Татарстан перешел на цифровое телевещание. Церемония отключения аналогового ТВ прошла в Казани на телевышке, в ней приняли участие замминистра связи РФ Алексей Волин и министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

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