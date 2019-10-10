Искусство аутсайдеров: в казанском «Штабе» открылись «Другие измерения»

20:54, 10.10.2019 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани в резиденции креативных индустрий «Штаб» прошло открытие выставки искусства аутсайдеров «Другие измерения». Выставка работает в рамках V Фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?», приуроченного ко Всемирному дню охраны психического здоровья. В экспозиции представлены художественные произведения более 20 авторов. Эти картины были собраны в результате масштабного проекта «Арт-экспедиция».

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