Искусство аутсайдеров: в казанском «Штабе» открылись «Другие измерения»

Сегодня в Казани в резиденции креативных индустрий «Штаб» прошло открытие выставки искусства аутсайдеров «Другие измерения». Выставка работает в рамках V Фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?», приуроченного ко Всемирному дню охраны психического здоровья. В экспозиции представлены художественные произведения более 20 авторов. Эти картины были собраны в результате масштабного проекта «Арт-экспедиция».
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