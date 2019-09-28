Цифровой фестиваль: флешмоб волонтеров и световое шоу на «Чаше»

Сегодня в Казани прошел Цифровой праздник, посвященный окончательному переходу России на цифровое эфирное телевидение. В мероприятии принял участие президент РТ Рустам Минниханов. Яркая церемония состоялась на площади перед Центром семьи «Казан». Напомним, что в Республике Татарстан и ещё 20 регионах страны аналоговое телевещание федеральных телеканалов отключат 14 октября.

Для жителей Казани показали красочное световое шоу на фасаде Центра семьи «Казан». Десятиминутная 3D-проекция на «Чаше» была посвящена истории телевидения в России и преимуществам цифрового ТВ для зрителей. В празднике приняли участие около 3 тысяч волонтеров, которые выстроились в форме бабочки и с помощью светящихся браслетов устроили флешмоб.

