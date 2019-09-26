Инвестиционные гости Иннополиса: Всемирный банк России, АИР РТ, Invest India и тюменский торт

Сегодня в Иннополисе открылся II Съезд региональных агентств инвестиций и корпораций развития. Его организаторами выступают Агентство инвестиционного развития РТ и Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития. Среди ключевых вопросов съезда – участие специализированных организаций по работе с инвесторами в реализации национальных проектов, формирование и утверждение на федеральном уровне единого реестра российских институтов развития, порядок взаимодействия между федеральными и региональными институтами развития.