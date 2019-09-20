«Ремонт аварийный. Но плановый»: на волжском водозаборе меняют запорную арматуру

В пятницу 27 сентября, в 22.00 жителям Кировского, Московского, Авиастроительного районов и части Ново-Савиновского отключат холодную и горячую воду. Вернуть ее обещают к утру воскресенья, 29 сентября. За 30 часов работники "Водоканала" должны будут заменить запорную арматуру - чугунную задвижку метрового диаметра на Волжском водозаборе.
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