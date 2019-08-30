День республики — 2019: как развлекали малышей и молодежь

23:00, 30.08.2019 14
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  • Ксения Жаркова
  • Ксения Жаркова
  • Ксения Жаркова
  • Ксения Жаркова
  • Ксения Жаркова
  • Ксения Жаркова
  • Ксения Жаркова
  • Ксения Жаркова
  • Ксения Жаркова
  • Ксения Жаркова
  • Ксения Жаркова
  • Ксения Жаркова
  • Ксения Жаркова
  • Ксения Жаркова

В парке Горького сегодня весь день шла программа для детей. Здесь детские общественные организации создали небольшие интерактивные площадки: маленькие гости могли сделать тюбетейку, раскрасить домик из картона или попробовать пустить мыльные пузыри.

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