Субсидий до полумиллиарда: Мутко предложил Татарстану развивать индивидуальное жилье

18:12, 16.08.2019 9
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Вице-премьер России Виталий Мутко предложил Татарстану поучаствовать в новой программе поддержки и развития индивидуального жилищного строительства. Об этом зампредседателя правительства РФ заявил сегодня в Казанском Кремле на совещании с участием президента РТ Рустама Минниханова по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе. Мутко рассказал, что правительство готово выделить региону до 500 млн рублей для развития инфраструктуры и ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства.

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