Субсидий до полумиллиарда: Мутко предложил Татарстану развивать индивидуальное жилье

Вице-премьер России Виталий Мутко предложил Татарстану поучаствовать в новой программе поддержки и развития индивидуального жилищного строительства. Об этом зампредседателя правительства РФ заявил сегодня в Казанском Кремле на совещании с участием президента РТ Рустама Минниханова по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе. Мутко рассказал, что правительство готово выделить региону до 500 млн рублей для развития инфраструктуры и ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства.

