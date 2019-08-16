Знаковая веха: как в Казани обсуждали подготовку к празднованию 100-летия ТАССР

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР в 2020 году в Казани прошло сегодня в Казанской ратуше. В мероприятии приняли участие председатель оргкомитета, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и другие.
«Столетие Татарской АССР — знаковая веха для Республики Татарстан и ее многонационального народа», — заявил Рустам Минниханов.
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