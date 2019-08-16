Знаковая веха: как в Казани обсуждали подготовку к празднованию 100-летия ТАССР

16:24, 16.08.2019 41 2
1/41
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР в 2020 году в Казани прошло сегодня в Казанской ратуше. В мероприятии приняли участие председатель оргкомитета, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и другие. 

«Столетие Татарской АССР — знаковая веха для Республики Татарстан и ее многонационального народа», — заявил Рустам Минниханов.  

Распечатать материал

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 авг
    Деньги на метро надо просить. И станция там есть в проекте "100 лет ТАССР"
    Ответить
  • Анонимно 16 авг
    Да! Вот это будет в "ДЕСЯТКУ". А мост и БКЗ - поздно.
    Ответить
  • Анонимно 16 авг
    Вот это называется эксклюзив!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи