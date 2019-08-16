Леди с «баранкой»: скоростное маневрирование для эксперта ПДД

15:57, 16.08.2019 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня возле Управления ГИБДД МВД по РТ в Казани прошел ежегодный городской конкурс водительского мастерства среди женщин «Автоледи 2019». 50 победительницам городских и районных этапов пришлось пройти как теоретические, так и практические испытания.  

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