Фишман-Бекмамбетова провела экскурсию для Виталия Мутко в Горькинско-Ометьевском лесу

13:44, 16.08.2019 19 2
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  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова

В рамках сегодняшнего визита в Казань вице-премьер России Виталий Мутко посетил Горкинско-Ометьевский лес. Его сопровождали президент Татарстана Рустам Минниханов, помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова и др.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 авг
    Ха, а вместо жителей сотрудники администраций с семьями)
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  • Анонимно 16 авг
    Ноксинский лес пора благоустраивать, уважаемая Наталия Львовна.
    Пожалуйста.
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