Чудеса технологии и уменьшение квадратуры: как строят дома в Иннополисе

Госжилфонд показал журналистам, как строятся новые арендные дома в Иннополисе. Тренд на сужение жилой площади добрался и до it города: в среднем площадь однушек уменьшилась более чем на 10 «квадратов». Зато дома нашпигованы технологическими новшествами, а красно-желтые «ксиловские» детские площадки остались в прошлом. Поднимать арендную ставку в Иннополисе в ближайшее время ГЖФ не планирует. Зато часть квартир в доходных домах выставят на продажу. Что увидели журналисты в Иннополисе - в фоторепортаже "Реального времени".
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым