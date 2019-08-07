Чудеса технологии и уменьшение квадратуры: как строят дома в Иннополисе

16:28, 07.08.2019 29
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Госжилфонд показал журналистам, как строятся новые арендные дома в Иннополисе. Тренд на сужение жилой площади добрался и до it города: в среднем площадь однушек уменьшилась более чем на 10 «квадратов». Зато дома нашпигованы технологическими новшествами, а красно-желтые «ксиловские» детские площадки остались в прошлом. Поднимать арендную ставку в Иннополисе в ближайшее время ГЖФ не планирует. Зато часть квартир в доходных домах выставят на продажу. Что увидели журналисты в Иннополисе - в фоторепортаже "Реального времени".

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