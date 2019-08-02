Выгребные ямы, газификация и проект дороги: как будут достраивать ЖК «Яшьлек» в Куюках

Активисты «Яшьлека» в Куюках, в середине июля разместившиеся здесь с палаточным лагерем, встретились сегодня с представителями местной администрации, минстроя и застройщика. Они надеялись получить ответы на самые животрепещущие вопросы — получат ли дома очистные сооружения, ведь ранее им обещали выгребные ямы. Чиновники пообещали дольщикам завершение строительства и прокладку сетей в 4 домах.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым