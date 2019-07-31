52 года НКНХ: букеты из воздушных шаров, лазертаг и поздравление от Элвина Грея

Сегодня в Нижнекамске отметили 52-ую годовщину со дня выпуска первой продукции градообразующим предприятием «Нижнекамскнефтехим». Зрители и участники праздника собрались в парке Нефтехимиков несмотря на дождь. Для них организовали сразу несколько ярких шоу: интерактивное танцевальное, мыльных пузырей, велошоу и многое другое. А «вишенкой на торте» стало выступление Элвина Грея.

