«Ты сам это выбрал»: как казанские болельщики подгоняли «элиту» триатлона

В выходные в Казани плыли, колесили на велосипедах и бежали несколько тысяч триатлонистов, разыгравших медали любительского чемпионата Европы. Они почувствовали вкус воды Казанки, воочию наблюдали красоты древнего кремля, башни Сююмбике и старейших улиц столицы Татарстана. Порадовали креативом болельщики. Согласитесь, напоминание на плакате «Давай быстрее, пиво остывает» мотивирует мощнее, чем банальные призывы «поднажать». Причем болельщики могли быть и «два в одном», как одна из девушек, принесшая на соревнования пса: в сумке, в которой во всем мире носят детей, а в Австралии — кенгуру, дремала какая-то «мопса». Правда, одна из болельщиц переборщила, написав: «Улыбнись, если бежишь без трусов», но спортсменам было не до смеха, поскольку все поголовно были в нижнем белье. Нудистам не место среди триатлонистов!