95 тысяч нарушений и бесконтрольный «БлаБлаКар»: в Казани прошло совещание Госавтодорнадзора

11:53, 25.07.2019 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани состоялось совещание руководителей межрегиональных управлений Госавтодорнадзора по итогам первой половины 2019 года. Участниками мероприятия стали замглавы Ространснадзора РФ Асланбек Ахохов и глава республиканского Минтранса Ленар Сафин.  

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