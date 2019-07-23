В сентябре на улице Яруллина откроется новый детсад по системе Монтессори

14:42, 23.07.2019 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 14
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов и глава Московского и Кировского районов Казани Сергей Миронов познакомились с ходом строительства детского сада № 38 «Матрешка» по ул.Яруллина в Кировском районе. Планируется, что детсад будет сдан в начале сентября, а уже в середине месяца он примет первых воспитанников.

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