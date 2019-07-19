ДБО «Солнечный» отметил 55-летний юбилей

Сегодня руководство ДБО «Солнечный» ПАО «Казаньоргсинтез» встречало гостей и родителей, пришедших отпраздновать 55-летний юбилей детской базы отдыха. Круглую дату отметили концертом, который был организован вожатыми и детьми. Также руководство лагеря организовало интерактивные площадки для битвы подушками, перетягивании каната, беге в мешках и с ложками. С юбилеем «Солнечный» поздравили заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Алия Загидуллина, исполняющий обязанности заместителя начальника по связям с общественностью - руководителя пресс-центра АО ТАИФ Леонид Козловский, заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам ПАО «Казаньоргсинтез» Айдар Ахметшин.
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