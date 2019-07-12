«Инвентаризация инициатив»: немного мини-футбола, 45-сортовое основное меню и «Моя первая тачка» от Alesha Art

Фестиваль «Инвентаризация», который стартовал сегодня в казанской «Смене» характеризует себя как «фестиваль городских инициатив». Тем не менее, в центре фестиваля — 45 сортов крафтового пива, которые попеременно выставляют в течение двух дней, остальных же «инициатив», как убедились корреспонденты «реального времени», на «Инвентаризации» немного.

