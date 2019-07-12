«Инвентаризация инициатив»: немного мини-футбола, 45-сортовое основное меню и «Моя первая тачка» от Alesha Art

Фестиваль «Инвентаризация», который стартовал сегодня в казанской «Смене» характеризует себя как «фестиваль городских инициатив». Тем не менее, в центре фестиваля — 45 сортов крафтового пива, которые попеременно выставляют в течение двух дней, остальных же «инициатив», как убедились корреспонденты «реального времени», на «Инвентаризации» немного.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым