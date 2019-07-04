XII Совет по предпринимательству: консультации по Skype и Нагуманов-секретарь

Сегодня в Казани прошло XII расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте Татарстана. Рустам Минниханов на заседании предложил обязать чиновников консультировать бизнес по Skype.Также стало известно, что врио руководителя исполкома Альметьевского района Тимур Нагуманов останется секретарем Совета по предпринимательству при президенте РТ. Он будет занимать эту должность еще полгода. Заседание совета - в фоторепортаже "Реального времени".
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