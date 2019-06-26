Это вам не доски ломать: в Казани стартовало первенство Европы по тхэквондо ГТФ

20:00, 26.06.2019 30 1
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани на площадке Дворца единоборств «Ак Барс» стартовали чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ. В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из 26 стран. В течении четырех дней лучшие спортсмены сразятся за звание чемпиона в различных дисциплинах и весовых категориях. В общей сложности в столице Татарстана будет разыгран 321 комплект наград. Республику Татарстан на турнире представят 14 спортсменов. Открытие соревнований - в фоторепортаже "Реального времени".



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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:07
    Очень интересно, где узнать расписание? На сайте нет
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