Это вам не доски ломать: в Казани стартовало первенство Европы по тхэквондо ГТФ

В Казани на площадке Дворца единоборств «Ак Барс» стартовали чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ. В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из 26 стран. В течении четырех дней лучшие спортсмены сразятся за звание чемпиона в различных дисциплинах и весовых категориях. В общей сложности в столице Татарстана будет разыгран 321 комплект наград. Республику Татарстан на турнире представят 14 спортсменов. Открытие соревнований - в фоторепортаже "Реального времени".







