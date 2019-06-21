Тюркский киномир снова в Казани

14:00, 21.06.2019 18
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани, в кинотеатре «Мир», открылся II Международный фестиваль тюркского кино. Форум инициирован Ассоциацией кино тюркского мира с целью демонстрации лучших достижений кинематографа тюркских стран и развития рынка проката фильмов для Евразийского пространства. Участие в кинофоруме принимают ведущие кинематографисты России, Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана.

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