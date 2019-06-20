Сессия Казгордумы: «кондуит» для рекламщиков, приближающийся WorldSkills и прощание с Татьяной

11:20, 20.06.2019 38
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Ратуше проходит XXXIV сессия Казанской городской думы. До начала обсуждения основной повестки дня мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин вручил знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани» Татьяне Прокофьевой, которая покидает пост главного архитектора города, а также республиканские и городские награды казанцам, внесшим значительный вклад в развитие города.

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комментарии 0

комментарии

  • Анонимно 13:31
    Судя по фото, Татьяна Прокофьева счастлива, что уходит с поста главного архитектора
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  • Анонимно 13:36
    А Бельгельдеева еще депутат?
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    Анонимно 13:45
    почему бы и нет? Она же еще не сидит
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